سلافة معمار تنشر صورة والديها الراحلين وتوجّه رسالة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت النجمة السورية سلافة معمار رسالة لكل أصدقائها وزملائها الذين واسوها بوفاة والدتها متمنية لهم الخير والصحة.

ونشرت سلافة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” صورة لوالدتها الراحلة برفقة والدها الراحل وقالت في تعليقها على الصورة:” ممتنة جداً لكل من حاول التواصل ليعزيني بوفاة والدتي الحبيبة شكراً لكل أصدقائي وزملائي ولكل المحبين على كم المحبة التي وصلتني منكم ونشاء الله خاتمة الأحزان “.

وسارع العديد من النجوم والنجمات لتعزية سلافة ومنهم شكران مرتجى وسلاف فواخرجي، قمر خلف، جومانة مراد، هند صبري، صفاء سلطان وآخرين.

وكانت والدة سلافة قد توفيت قبل أيام في حين أن النجمة السورية فقدت والدها في العام 2016.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني تقوم سلافة بتصوير مشاهدها ببطولة مسلسل “عالحد” الذي يجري تصويره في بيروت برفقة النجمة صباح الجزائري وهو من إنتاج مجموعة الصباح.