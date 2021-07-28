أشتون كوتشر لا يحبذ الاستحمام كثيراً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف كل من آشتون كوتشر وميلا كونيس خلال ظهورهما الأخير في بودكاست “آرم تشير أكسبرت” أنهما لا يحبذان استحمام أطفالهما بالصابون كل يوم.

وتم طرح الموضوع عندما بدأ المضيفان المشاركان داكس شيبرد ومونيكا بادمان في مناقشة مدى تواتر استحمامهما.

وقالت بادمان: “لا أصدق أنني من الأقلية التي تغسل جسمها يومياً. من علمك ألا تغتسلي؟”.

فأجابت كونيس: “لم نملك مياه ساخنة في صغري، لذا لم أستحم كثيراً على أي حال”. وأكملت الممثلة قائلةً: “حتى بعد ولادة أطفالي، لم أحممهم كل يوم. لم أكن تلك الأم التي تحمم حديثي الولادة على الإطلاق”.

وأشار شيبرد إلى أنه وزوجته كريستين بيل اعتادا على تحميم ابنتيهما بشكل يومي “كجزء من روتينهما الليلي”، لكنهما توقفا عن ذلك عندما كبرتا.

وقال كوتشر: “الآن، دعني أقول لك شيئاً: إذا رأيت أوساخاً عليهم، فحمّمهم. وإلا، فلا فائدة من ذلك”.

وحول عادات الاستحمام الخاصة بهما، قال كل من كونيس وكوتشر إنهما يمتنعان عن استخدام الصابون على أجسامهما بالكامل بشكل يومي ويكتفيان بغسل وجهيهما ومنطقة تحت الإبطين.