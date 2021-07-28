شاكيرا تمنع طفليها من سماع أغانيها لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تسمح المغنية الكولومبية شاكيرا لطفليها بالاستماع لأغانيها، ولا تعطي فرصة لهما لتشغيل موسيقاها أو مشاهدة فيديوهاتها المصورة داخل المنزل.

ونشرت صحيفة “ذا إنترناشيونال نيوز” أن المغنية الشهيرة شاكيرا (44 عاماً)، تحرص على ألا يستمع طفلاها لأعمالها الفنية وذلك ما أكدته في تصريحاتها لبرنامج “Entertainment Tonight”، لأن المنزل هو بيئتهما الخاصة، وهي تحاول منحهما حياة طبيعية لا تتصل بالشهرة والأضواء، ولا حتى بموسيقاها التي هي عملها الأساسي في الحياة.

وقالت أيقونة البوب إنها لا تستطع أن تنكر أنها ووالدهما لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه من الشخصيات العامة والشهيرة، لكنهما يبذلان قصارى جهدهما ليجعلا حياتهما مع طفليهما داخل المنزل طبيعية وبعيدة عن عملهما.

وترى شاكيرا أن عدم السماح لطفليها بمشاهدة أعمالها وسيلة لمنحهما حرية الاختيار وعدم إجبارهما على أي شيء حتى لو كانت موسيقاها.

وتابعت أيقونة البوب حديثها أنها لا تناقش أغانيها أو أعمالها داخل المنزل مع زوجها بيكيه لأنه لا يتوقف عن الانتقاد فعندما يشاهد أحد الفيديوهات المصورة يبدأ في توجيه النقد إنه لا يستوعب ما علاقة مشاهد معينة بكلمات الأغنية وهي تكتفي بالرد: “دعنا لا نتناقش في هذا الأمر أبداً” .

وارتبطت شاكيرا باللاعب الشهير بيكيه منذ عام 2011، ولديهما طفلان، هما: ساشا (6 سنوات)، وميلان (8 سنوات)، وهي تكبره بـ10 أعوام، حيث تبلغ المغنية الشهيرة من العمر 44 عاماً، وبيكيه (34 عاماً).

ومنذ أيام قليلة، أدلت شاكيرا بتصريح صدم معجبيها، هو أنها لا تحب مشاهدة أعمالها أو الاستماع لأغانيها، وتابعت أنها لا تستمتع بأغانيها سوى على المسرح أثناء العروض الفنية، لكنها تشعر بالحرج الشديد إذا كانت جالسة في أحد المطاعم واستمعت لأغنية لها في المكان.