متابع تمنى لها الموت.. فيفي عبده: “لم أفرح بحياتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلت الفنّانة فيفي عبده، على متابعي صفحتها الرسمية عبر فايسبوك، ووجهت رسالة لهم في مقطع فيديو قصير، وظهرت في مكان صيفي مملوء بأجواء الرقص والبهجة.

وقالت في الفيديو: “يا جماعة وحشتوني وأنا قلت لكم أنا جيت الدنيا كي أتدلع وأتمنى من الله والعيون الحلوة إن أنا أدلع ويا رب إذا كان لي عمر ثانٍ أدلع فيه يا رب، أحبكم جداً وأتمنى أن تدعوا لي أن أعيش حياة حلوة وسعيدة أنبسط بها لأنني لم أفرح بحياتي”.

وأضافت: “سأبدأ أستمتع بحياتي، أرجوكم تدعولي إني انبسط وأكون بحال جيدة في حياتي وإن شاء الله تعدي عليّ أيام حلوة”.

وتفاعل معها عدد من المتابعين، ممن طالبوها بمحاولة إسعاد نفسها والعيش في سلام، فيما هاجمها آخرون بشكل لاذع، ومنهم من تمنى لها الموت.

وكانت قد مرّت بوعكة صحية بعد تعرضها إلى خطأ طبي، بسبب “حقنة خطأ” في الظهر، وظهرت في فيديو وحكت لجمهورها ما حدث معها: “مساء الخير من مصر أم الدنيا حسبي الله ونعم الوكيل في شخص أعطاني حقنة في ظهري تسببت في خضوعي لعملية جراحية”.

ويذكر أنّ آخر أعمالها الدرامية مسلسل “مملكة الغجر” مع حورية فرغلي والذي عرض في شهر رمضان 2019، وشاركهما في بطولة العمل كل من سامح الصريطي، ميار الغيطي، حازم سمير، من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد.