رغم كورونا.. تجمهر معجبي جان يمان أمام الفندق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجمهر عدد كبير من معجبي الممثل التركي جان يمان أمام الفندق الذي يقيم فيه في إيطاليا، ضاربين بعرض الحائط جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا. ووثّق يمان هذه اللحظة عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “إنستغرام” وعلّق قائلاً: “أحبّكم جميعاً… شكراً لكم”.

ووصفت المواقع الإيطالية يمان بالفنان المتواضع الذي خصص جزءاً من وقته لالتقاط الصور مع معجبيه.

وهذه المرة الثانية التي يتسبب فيها يمان بهذا التجمع الكبير في إيطاليا، فمنذ أكثر من سنتين، تجمّع جمهور كبير من المعجبين أمام الفندق خلال الزيارة الأولى ليمان إلى إيطاليا.يذكر أنّ جان يمان أطلق منذ أيام ماركة عطر خاصة به وهي للجنسين، وسيخصص جزءاً من العائدات للتبرع بها لصالح جمعية خيرية للأطفال.