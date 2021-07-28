نداء شرارة تردّ على متابع تحدّث عن “عنوستها”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: ردّت الفنانة الأردنية نداء شرارة بحسم على متابع استخدم لفظ العنوسة بحقها، بعد أن نشرت صورة لها مرفقةً بعبارة: “لسة في أمل…”، فكتب المعلّق: “لا تستني… شكلك رح تعنسي”.

وشاركت صاحبة لقب الموسم الثالث من برنامج “ذا فويس” تعليق المتابع، قائلةً: “معلش استوقفني تعليق هاد الشخص وبالعاده أي شي بيستوقفني بحب أرد عليه.. واحتراماً لشخصك علماً انك لا تستحق بس ما خليت اسمك يبين”.

وأضافت: “أنا بس عندي تعقيب ع مصطلح عانس مين اللي اخترع هاد المصطلح.. أنا بعد سنه رح أصير 30 سنة.. يعني هل انا رح اصير معنسة”.

وتابعت: “هو ما ضَل شي تضغطوا في ع المرأه فـ صرتوا تنعتوها بكملة عانس ويا ريت على عمر 30… هلأ بالعشرينات وبسألوكي ليش لسه مَش متجوزه وكأنو في مشكله فيكي يعني وفي بنات بتدخل بحالة اكتئاب كل ما سمعت انو في وحده من صاحباتها تجوزت لانو اللي حواليها ضاغطينها”.

وأردفت: “الناس اللي بتفكر بهالطريقه انتم والجهل وجهان لعملة واحدة.. لأ وبضحكوني بس يقعدوا يقولوا لأي وحده متى رح نفرح فيكي، خلص كبرتي، وقلت فرصك، اقبلي بأي شي هلأ، لحقي خلفيلك ولدين قبل الـ 40 … أو في أهالي ماشيين على مبدأ خلينا نجوزهم صغار من باب انو كبرت وقادرة تفتح بيت خلص ومش قادرين ع مصاريف البنات فـ بنجوزهم صغار!!! وبالاخر بيسألوا ليش في حالات طلاق معبيه الدنيا”.

وزادت: “على فكرة انا بقبل اضل مَش متجوزه طول حياتي ولا اخد واحد شبهك وزيك .. البنت بكل المراحل بتضلها قمر وسكر ومنوره.. واللي ما بجيها نصيبها مَش عانس هيك رب العالمين كاتب كل تأخيره وفيها خيره وفِي نماذج كثيره بالعالم لسيدات ناجحه ومستقله ومَش متزوجين مين قلك الست ناقصه اذا ما تزوجت.. هاد نصيب مكتوب من عند رب العالمين بكفي تضغطوا ع بناتكم عشان خايفين من هالمصطلح ومن حكي الناس حبوهم واسندوهم وغطوهم برموش عيونكم، يعني واذا صارت 30 وتصير بأي عمر كمان خلي العسل بجرارة حتى تغلى اسعاره ولما ربنا يريد”.

واختتمت نداء شرارة منشورها بقولها: “الله يكتب لكل بنت بساعة هالفجر الفرح والراحة والسعادة وبيت مليان حب وسعاده دائمة اهم من زواج مليان كره ومرار وقلة تقدير ومشاكل ووجع راس لاولادهم بس لانها اضطرت تتجوز.. عشان خايفة تكبر وتروح فرصتها”.