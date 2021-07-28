انتقادات لاذعة تطال روبي.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّضت الفنانة المصرية روبي لموجة من السخرية والهجوم من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تغني “قلبي بلاستيك” في إحدى الحفلات.

وأطلّت روبي بفستان أسود قصير، وبدت أكثر إشراقة وهي تغني مقطعاً من أغنيتها الجديدة، لكنّها صدمت جمهورها بطريقة غنائها بعدما خرجت عن اللحن وأدتها بصوت ركيك، كما وصفه الجمهور.

وتساءل كثر: “هل هذا صوت يتم وضع شروط له لحضور حفلته؟ فيما مازح آخرون معلّقين: “مالنا ومال صوتها”، في إشارة إلى أنّ البعض يذهب ليستمتع بخفة ظلها وحضورها اللافت.

وتعيش روبي حالة من النشاط الفني حالياً، إذ تعاقدت مع المنتج محمد رشيدي على “ميني ألبوم” جديد، يحمل عنوان “على سهوة”، يضم 5 أغنيات ومن المقرر طرحه قريباً.