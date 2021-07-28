أصالة تطمئن محبيها عنها بعد الحديث عن انفصالها مجدداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد جدل كبير أثاره خبر انفصالها مجدداً عن زوجها، وجّهت النجمة السورية أصالة رسالة الى جمهورها، من خلال صورتين نشرتهما عبر حسابها في تطبيق “إنستغرام”، واستعرضت فيهما إطلالتها المميزة بالشعر القصير وعلّقت عليهما قائلةً: أنا أعيش كما أتمنّى وكما يجب… أنا بألف خير ونعمة من الله لطالما رجوت ربّي أطرافها”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع كلمات أصالة، متمنين لها الطمأنينة والهدوء في حياتها الشخصية التي شهدت الكثير من المشاكل في الأشهر الماضية بعد انفصالها أولاً وبشكل مفاجئ عن والد توأمها المخرج طارق العريان، وزواجها السرّي بأحد الأشخاص بعد فترة قصيرة والحديث عن انفصالها عنه بدون تحديد هويته.

وأحدثت أصالة ضجة كبيرة بفستان أنيق من تصميم المصمّم اللبناني نيكولا جبران خلال مشاركتها في حفل في الإمارات، ولفتت الأنظار بتسريحة شعرها القصير ومكياجها القوي.