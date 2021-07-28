خدع بصرية لا تخطر على بالك في 5 أفلام ومسلسلات عالمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يقتصر دور تكنولوجيا CGI (صور معدلة رقمياً) والمؤثرات البصرية على مشاهد الانفجارات والأكشن وحسب.

وأصبح من المعتاد في أفلام هوليوود استخدام التعديل الرقمي في تنفيذ حيل، ووضع مكياج وحتى في الإضاءة والملابس، كي يظهر الممثل والفيلم بأفضل صورة ممكنة.

ورصد موقع "ذا ليست" الأمريكي أبرز النجوم الذين لمستهم يد التعديل الرقمي، حتى في أشهر أدوارهم.



1- جال جادوت





استغرقت الممثلة جال جادوت 6 أشهر للتدريب من أجل دور Wonder Woman، ولكن عندما حان موعد التصوير لم يكن بإمكانها فعل شيء من أجل حجمها، إذ كانت حاملاً في شهرها الخامس.

ولجأ صناع الفيلم إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية لإخفاء بطنها في مشاهد العمل.



2- هنري كافيل





اضطر صناع فيلم Justice League إلى إخفاء شارب الممثل البريطاني هنري كافيل طيلة تصوير الفيلم من خلال التعديل الرقمي.

واضطر المسلسل إلى تطويل شاربه خلال تصوير فيلم الأبطال الخارقين، بسبب التزامه بتصوير فيلم آخر Mission: Impossible – Fallout يستدعي وجود شارب.

3- كريس إيفانز





يذكُر كل مَن شاهد فيلم Captain America: The First Avenger كيف ظهر الممثل كريس إيفانز بجسد هزيل نحيف في بداية الفيلم، قبل أن تتبلور القصة ويتحول إلى كابتن أمريكا بجسده القوي.

وباستخدام تكنولوجيا التعديل الرقمي تمكنت "مارفل" من تعديل مظهر كريس إيفانز (ستيف روجرز) كي يظهر بمظهره الهزيل.

4- بطلات مسلسل Glee





ذكرت المنتجة السينمائية ديبورا سنايدر أن عدداً من بطلات مسلسل Glee "جلي" مثل ليا ميشيل ونايا ريفيرا لجأن إلى التعديل الرقمي من أجل إخفاء بثور وجههن.



5- كلير دينس

كانت الممثلة كلير دينس وزميلتها مورينا باكارين بطلتا مسلسل Homeland كلتاهما حامل خلال تصوير المسلسل، مما اضطر صناع المسلسل إلى إخفاء معالم حملهما رقميًا.



