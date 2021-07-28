إلهام شاهين تكشف لـ"الخليج 365" كواليس زيارتها إلى لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قبل أيام من ذكرى انفجار مرفأ بيروت (4 أغسطس/آب 2020) حطت طائرة الفنانة المصرية إلهام شاهين في لبنان.

وفور وصولها اتجهت إلهام شاهين (60 عاماً) إلى فوج إطفاء بيروت في الكارنتينا لمشاركة طاقم الفوج إحياء ذكرى الانفجار الذي خلّف ما يزيد على 200 قتيل.

وفي حديث مع ”الخليج 365”، قالت شاهين إنَّ زيارتها تأتي من باب رغبتها في أن تكون مع الشعب اللبناني قبل أيام من الذكرى الأليمة "كنوع من المساندة والقول للبنانيين إننا معكم ونشعر بوجعكم وبالظروف الصعبة التي تمرون بها".





وعن اختيارها زيارة فوج الإطفاء أجابت: "كونهم كانوا أول الضحايا الذين تعرّضوا للموت وهم يحاولون إنقاذ بيروت وإطفاء النار التي للأسف احترقوا بها بعدما دوى الانفجار، فكان أمراً صعباً جداً".

وأضافت أنَّ "مَن قابلتهم في الأمس هم زملاؤهم الذين انتشلوا جثثهم المتفحمة وقد رووا لي أحداثاً أوجعت قلبي بشكل كبير".

وعن كيفية تلقي الشعب المصري خبر الانفجار ومدى تفاعله مع مشاهد الموت والدمار، قالت إلهام شاهين: "كان خبراً مؤلماً علينا، وكأن الانفجار وقع في مصر، فبيروت قريبة من مصر جغرافياً وعلى كل المستويات، وهناك اختلاط أنساب كبيرة بين المصريين واللبنانيين، وبالنسبة لي أولاد أختي وهم أعز الناس إلى قلبي لبنانيين ويعيشون في لبنان، وكانوا موجودين في البلد يوم الانفجار أي أن جزءاً مني كان في بيروت وقد تأثروا جداً مما حصل".





وستحضر شاهين حفلاً خيرياً يعود ريعه إلى أهالي ضحايا انفجار المرفأ يحييه الفنان ناصيف زيتون، ثم ستعود إلى مصر.

وتوجهت شاهين للشعب اللبناني، قائلة: "أدعو الله أن يزيح هذه الغمّة عنكم، وأن يغيّر حالكم".

وأضافت: "نعم يمر اللبنانيون بمرحلة صعبة جداً لكنهم شعب قوي ومرّ بمراحل صعبة في السابق إلا أنه استطاع النهوض أقوى مما كان عليه، لذلك أتصور أن بيروت ستعود أجمل مما كانت، وهذا الشعب القوي المحب للحياة سيتمكن من تغيير مصيره للأفضل".

وبعد زيارة شاهين لمركز فوج الإطفاء كتبت في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وصلت لبيروت الآن.. وذهبت فوراً من المطار إلى النصب التذكاري لشهداء انفجار 4 أغسطس.. لأضع إكليل الزهور وأتقابل مع زملاء ضحايا الانفجار من رجال الإطفاء.. الله يرحم شهداء الواجب.. و الله يحافظ على لبنان الغالية و أهلها.. و شكراً سيادة الضابط على نجم على إهدائي شعار فوج الإطفاء الذي يحمل ثلاث كلمات.. مروءة و تضحية و إخلاص.. قدر الضباط في كل البلاد أن يضحوا بحياتهم لإنقاذ أوطانهم والحفاظ على حياة الشعوب.. ربنا يحميكم من كل شر ويبارك لكم.. و شكراً لسيادة محافظ بيروت على اهتمامه بزيارتي للبنان.. وستظل لبنان عروس الوطن العربي الجميلة رغم كل الظروف الصعبة.. بحب لبنان".