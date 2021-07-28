كواليس فيلم Jungle Cruise.. مشاهد خطرة لا تصدق من "ذا روك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطلب تنفيذ المشاهد الخطرة في فيلم Jungle Cruise (جانجل كروز) خبرة لا يمكن تخيلها، ولكن أبطال الفيلم كانوا على قدر التحدي.

فيلم "جانجل كروز"، الذي يعرض في دور السينما حاليًا، بطولة دواين جونسون "ذا روك"، وإميلي بلنت، ويدور حول قارب نهري يقل مجموعة مسافرين عبر غابة مليئة بالزواحف والحيوانات الخطيرة.

ووفقًا لموقع "أيه بي سي شيكاجو" الأمريكي، قال "ذا روك" إن "القيام بتنفيذ المشاهد الخطرة أمر ممتع دائمًا، خاصةً عندما يكون الممثلون مستعدين ومتحمسين للمشاركة بأنفسهم في تأدية هذه المشاهد".





"جونسون"، الذي يقوم بدور فرانك يشارك كمنتج لفيلم الأكشن، تحدث عن كواليس تصوير الفيلم ليكشف بعض التفاصيل الجديدة.

وقال "جونسون": "كل شيء يبدو ضخمًا، المشاهد الخطرة تبدو ملحمية، يمكن أن تحبس الأنفاس وتسرع ضربات القلب من قوتها".





وذكر الموقع أن حبكة الفيلم مستوحاة من ملاهي ديزني لاند، حيث يتتبع الفيلم كابتن قارب نهري يدعى فرانك وولف، وعالمة تدعى ليلي هوجتون، يبحثان عن شجرة سحرية قادرة على علاج كل شيء، لكن من الممكن أن توقظ شرا عظيما إذا وقعت في الأيدي الخاطئة.

وقالت "بلنت" عن شخصية العالمة التي تلعبها إنها لا تهاب أي شيء وشديدة الجرأة، كما أنها تستطيع أن تلكم بقوة.

ويعرض فيلم "جانجل كروز"، الذي تكلف تصويره 200 مليون دولار، على شبكة ديزني بلس في 30 يوليو/تموز المقبل.



