صدمة.. إصابة ممثل شهير بالتوحد بعد معاناة عزل كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الممثل الأمريكي وينتورث ميلر تشخيصه رسميًا بالإصابة بمرض التوحد العام الماضي، ووصف هذا الأمر الصادم بأنه "منحة أو هدية".

وقال بطل مسلسل Prison Break "بريزون بريك" إن تشخيصه كان صدمة لكنه ليس مفاجأة، مؤكدًا أن التشخيص كان عملية طويلة ومعيوبة إلى أن تأكد إصابته بمرض التوحد فعلا، وفقًا لموقع "ياهو".

ميلر (49 عامًا)، أكد الخبر عبر حسابه الخاص على موقع أنستقرام، بقوله: "مثل الجميع، تضررت في فترة الحظر المنزلي، ولكن في وقت الهدوء والعزلة وجدت بعض الهدايا غير المتوقعة".

ووضح "ميلر" السبب في وصفه المرض بالهدية، لأنه استطاع رغم سنوات عمره تشخيص المرض أخيرًا، موضحًا أن غيره لا يملكون نفس القدر من الحظ.





وأضاف: "هذا الخريف يمثل ذكرى مرور عام على تشخيصي بالإصابة بمرض التوحد، والذي كنت أعلم بإصابتي إياه قبل التأكد طبيًا، ورغم أن الأمر كان صدمة لكنه ليس مفاجأة".

وتابع: "لم أكن مستعدًا للحديث أمام العالم عن مرض التوحد، أو أن أصبح ممثلا للمرضى عالميًا، أو الإساءة لأي شخص، فقط أرغب في أن أعلم الناس أنني هنا، أنا مصاب".

وتوجه "ميلر" بالشكر لكل من ساعده على أخذ مساحته الخاصة طوال الأعوام الماضية، وتفهم صراعه مع مرض الاكتئاب.

والتوحد هو اضطراب يرتبط بنمو الدماغ ويؤثر على كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي.