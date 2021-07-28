صور.. سينما وحضانة وحمام سباحة في يخت احتفال جينيفر لوبيز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبحت الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز مؤخرًا مثار حديث العالم بأكمله، إذ تحتفل بعيد ميلادها الـ52، بينما تبدو في الـ25.

وانتشرت صور عدة للمغنية مؤخرًا برفقة حبيبها بن أفليك تحتفل بعيد ميلادها على متن يخت مبهر في جنوب فرنسا.

ومثل "لوبيز"، نجح اليخت في أن يلفت الأنظار، إذ يمتد لـ 280 قدمًا، وتبلغ قيمته 130 مليون دولار.



ويأخذنا موقع " Luxurylaunches" في جولة على متن اليخت الشهير.



ويتضمن الجزء العلوي من اليخت قاعة سينما وغرف للأطفال وصالونا، وأخيرًا تبلغ سرعة "فالري" 17 عقدة على أقصى تقدير.





ويطلق على اليخت اسم Valerie "فالري"، ويمتد لـ 85.1 متر، وتم بنائه عام 2011 على يد Lürssen، ثم تم تحديثه عام 2019 من أجل جذب كبار نجوم هوليوود مثل لوبيز وأفليك.





يتكون "فالري" من 6 أسطح للسفينة يصل بينهم مصعد كهربائي، و9 كبائن فاخرة تناسب ضيوفه الـ 17، وغرفة لطاقم السفينة الذي يتكون من 27 شخصا.





يحتوي "فالري" أيضًا على غرفة حضانة تناسب الضيوف الذين يصطحبون أطفالهم، وحمام سباحة كبير يمتد لـ 20 قدما، حيث تم تصوير أفليك ولوبيز.





يبلغ وزن "فالري" حوالي 2775 طن، وينقسم إلى 6 أسطح و5 مساحات خارجية للتشمس، أي أنه أشبه بصندوق مجوهرات جميل، على حد وصف مصمم الديكور باسكال ريموند.





ويحتوي اليخت على غرفة عشاء تتسع لـ 20 ضيفًا مصممة لاستقبال الحفلات الرسمية، وحمام سباحة ضخم.



