هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلادها.. مفاجأة من زوجها أحمد خالد صالح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاجأ الفنان المصري أحمد خالد صالح زوجته الفنانة هنادي مهنا، خلال الاحتفال بأول عيد ميلاد لها بعد زواجهما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وظهرا الفنانان المصريان في مقطع فيديو نشرته الفنانة الشابة بسنت صيام، عبر خاصية ستوري على إنستقرام، وهما يدخلان المنزل معا في الظلام، ثم تُفاجأ بإشعال الأضواء وإطلاق ألعاب الاحتفال.

وشاركت هنادي مهنا، جمهورها صورًا جديدة لها أثناء احتفالها بعيد ميلادها عبر حسابها بموقع إنستقرام، وعلقت عليها قائلة: "دائما ممتنة لوجودك بجواري، وأشعر حقا أنني المرأة الأكثر حظا".





تابعت هنادي مهنا قائلة: "أشكرك على هذه المفاجأة الجميلة وعلى رسم الابتسامة على وجهي في الثانية التي أفتح فيها عيني في الصباح. أنا أحبك أحمد خالد صالح".

ووجهت هنادي التحية لوالديها قائلة: "شكرا لك يا بابي ومامي على كل شيء، جي فو آيم أشكركم أصدقائي الرائعون على تواجدكم دائمًا، الاحتفال الأول بيوم ميلادي".

وحضر الاحتفال والدها الموسيقار هاني مهنا وزوجته، وأيضا الفنانون محمد جمعة ومحمد الشرنوبي وبسنت صيام، وبعض الأصدقاء والمقربين منهم الذين رددوا أغاني عيد الميلاد احتفالا بها.