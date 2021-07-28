أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021 في الجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر، اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021، مدعومة بصعود الذهب عالميا وسط ترقب الأسواق لاجتماعات الفيدرالي الأمريكي.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24، في الجزائر اليوم الأربعاء، إلى نحو 7808 دنانير (57.76 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق)، نحو 6833 دينارا (50.54 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، إلى نحو 5856 دينارا (43.32 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 4555 دينارا (33.69 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3904 دنانير (28.88 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر، نحو 242.844 ألف دينار (1796 دولار).

بينما سجل سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) نحو 54.661 ألف دينار ( 404.30 دولار).

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب عالميا في تعاملات الأربعاء، مستمدة الدعم من تراجع الأسهم والدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بينما تترقب السوق بحذر ما ستكشف عنه تقييمات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للتضخم والنمو الاقتصادي.

وبحلول الساعة 07:07 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 % إلى 1804.69 دولار للأوقية (الأونصة).

كما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% لتسجل 1803.40 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في "أواندا":" الذهب يستفيد من بعض عمليات الشراء الرامية إلى التحوط من المخاطر قبيل نتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية."

ويصدر بيان مجلس الاحتياطي في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء، ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي جيروم باول.

وهوى الذهب بنسبة 7% في يونيو/حزيران الماضي، بعد أن أبدى مجلس الاحتياطي نبرة تشددية في اجتماعه الأخير.

وارتفعت الفضة 0.6% إلى 24.82 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في نحو أربعة أشهر عند 24.46 دولار أمس الثلاثاء.

وارتفع البلاديوم والبلاتين 0.7% إلى 2626.93 دولار و 1057.99 دولار للأوقية على الترتيب.