شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يستقبل المئات في افتتاح متجره الجديد بمدينة ديزني .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثق النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ ذا روك، تواجده في افتتاح متجره الجديد "مانا موبايل"، المخصص لطعام التاكو الشهير، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، مجموعة صور لمئات من الجماهير أمام متجره في اليوم الأول داخل مدينة ديزني.

وظهر ذا روك، في الصور التي نشرها منذ قليل، وهو يلقي بعض الكلمات على الحاضرين ويستقبل عدد من جمهوره أمام المتجر الذى أضافه لإمبراطورتيه في عالم الأعمال.

وكتب ذا روك على البوست، "شكرا لكل من زارنا بمشاعر إيجابية، نحن نقدم ألذ وأشهي مأكولات التاكو، والخبز الفرنسي، وكوكتيلات تيريمانا".



جماهير ذا روك فى افتتاح متجره الجديد



ذا روك فى افتتاح متجره الجديد



ذا روك فى متجره

وكشف ذا روك، مؤخراً عن تفاصيل مشروعه الجديد الذي ضمه إلى إمبراطورتيه في عالم الأعمال، حيث إنه يمتلك خط إنتاج لمشروبات غازية وبعض أدوات التدريب بالإضافة إلى صناعته مؤخرًا لبعض الأنواع المختلفة من النبيذ.

ونشر ذا روك، منذ أيام، مقطع فيديو يكشف فيه عن تفاصيل مشروعه الجديد بعنوان "مانا موبايل"، الذى يوزع من خلاله الطعام بأعلى جودة للمنازل عن طريق سيارة عملاقة مجهزة على أحدث الأجهزة، لتقديم طعام التاكو والتوست الفرنسي، وجميع كوكتيلات تيريمانا التي ينتجها.