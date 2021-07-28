شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "كيرة والجن"لـ أحمد عز وكريم عبد العزيز فى مدينة الإنتاج .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف أبطال فيلم "كيرة والجن"، تصوير مشاهدهم اليوم الأربعاء فى الديكور الخاص بالعمل بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث انتهى المخرج مروان حامد من تصوير أكثر من 50% من أحداثه بالعديد من أماكن التصوير ما بين القاهرة والإسماعيلية، وعدد من المشاهد الداخلية والتى تم تصويرها داخل مجموعة من الأستوديوهات.

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، من إنتاج شركة سينرجى فيلمز، والعمل بطولة مشتركة للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، ويشارك فى بطولته هند صبرى وسيد رجب وأحمد مالك وعلى قاسم وهدى المفتى ومحمد عبد العظيم وعارفة عبد الرسول وغيرهم.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.