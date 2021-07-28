شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر يفاجئ جمهوره بمشاركة كيد لاروي المسرح في حفل هوليوود بالاديوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجئ النجم العالمي جاستين بيبر، جمهوره بالصعود على خشبة المسرح في حفل هوليوود بلاديوم الشهير الذى أقيم أمس، لمشاركة الحفل مع كيد لاروي، في حفل الموسيقي الفريد من نوعه الذي يقام سنوياً.

وقام بيبر صاحب الـ 27 عاماً، بإداء أجزاء من أغانيه الموسيقية المتنوعة ومشاركة بعض الأغاني مع لاروي صاحبة الـ 17 عاماً، ليخطف الأنظار بقميصه أحمراللون، وبنطلون الجينز الأزرق وحذائه الرياضي باللون الأبيض.



جاستين بيبر اعلى المسرح



جاستين بيبر

وعلى جانب آخر، كشف موقع ديلى ميل، مؤخراً، عن سعر إطلالة النجمة هايلى بالدوين بفستانها الأخير التي تميزت به أثناء ظهورها بصحبة زوجها المغنى جاستين بيبر، حيث خطفت به الأضواء وفقًا لتقرير موقع ديلى ميل الذى تطرق فيه إلى النجمة التي اعتادت على أن تستقطب الكثيرين حول العالم لمتابعتها خاصة بمجال الأزياء .

وأضاف تقرير ديلى ميل أن سعر فستان عارضة الأزياء هايلى بالدوين وصل بالتحديد إلى 1140 دولارًا، وهو ما يجعله أحد أغلى فساتين العارضة الشهيرة خاصة أنها ارتدته أثناء ذهابها إلى رحلة بحرية طويلة بصحبة بيبر لجزر اليونان مؤخرًا.