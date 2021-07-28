شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تناولت السينما المصرية بناء البطل الأوليمبى .. بعد برونزيتى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق اثنان من أبناء مصر في لعبة التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المقامة حاليا، حيت استطاع كل من هداية ملاك وسيف عيسي تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو لتكون أول ميداليات البعثة المصرية المشاركة في البطولة، والتي تعتبر الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية.

وتعتبر الأولمبياد من أهم المنافسات الرياضية التي تقام في العالم، فيستعد لها كل لاعب إستعدادات خاصة، لذلك لم تغفل السينما عن تناول فترة تأهيل الأبطال الرياضيين لأي منافسة رياضية أو بطولة، كما ناقشت الأزمات التي من الممكن أن تعرقل مسيرتهم من خلال بعض الأعمال السينمائية، أبرزهم:





"النمر الأسود"

تناول فيلم "النمر الأسود" لـ أحمد زكي وأحمد مظهر تلك الفكرة من خلال تجسيده قصة حقيقة للمصري “”محمد حسن المصري”، الذي يسافر للعمل في ألمانية ويواجه العديد من المتاعب، أولها اللغة، حتي يتعرف أثناء فترة عمله على مدرب ملاكمة مصري يوناني فيعتبره صديقا له، ويري فيه مشروع بطل، فيبدأ في تأهيله وتدريبه ليكون بطلا في الملاكمة.





"حلم العمر"

جسد فيلم "حلم العمر" لـ حمادة هلال، الفترة الصعبة التي يمكن أن يمر بها أي بطل ولكنها تتحول إلي دافع قوي لتحقيق المستحيل، حيث دارت أحداث الفيلم حول شاب فقير يعشق رياضة الملاكمة من صغره ويحاول الوصول فيها إلى مرحلة متميزة بمساعدة المدرب الخاص، ولكن يواجهه الكثير من الضغوط والأزمات التي تؤثر عليه نفسيًا، وتهدد مستقبله الرياضي، إلا أن هذه الأمور تنقلب إلي دافع له ليصبح بطلا ويرفع أسمه بلده عاليا.





"العالمى"

ويتناول فيلم "العالمي" ليوسف الشريف معاناة لاعبي كرة القدم والأزمات والإصابات التي قد تؤدي بحياتهم، حيث يحكي الفيلم قصة (مالك) وشهرته لوكا ويهوي كرة القدم، إلا إنه يواجه اعتراضات من جانب والده، والذي يحاول إقناع إبنه بالعمل معه، ولكنه بتحدي والده ويلعب في إحدى النوادي الصغيرة ثم سرعان ما يثبت كفاءته ومهاراته، فينتقل للعب في النادي الأهلي الذي يكون بوابة دخوله لمنتخب مصر، والاحتراف الخارجي إلى نادي فالنسيا، ولكن تنقلب الأمور رأساً على عقب بعد ذلك.