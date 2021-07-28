شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا لـ القومى للمسرح تناقش تفاصيل الدورة الـ14 فى أول اجتماعاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت اللجنة العليا للمهرجان القومى للمسرح القومى فى دورته الـ14، أمس الثلاثاء، فى أولى اجتماعاتها بمقر المسرح القومى بالقاهرة، وذلك لمناقشة تفاصيل الدورة المقبلة، والتى من المقرر أن تقام خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبلين.

ترأس الاجتماع الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، بحضور الفنان الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والفنان القدير إسماعيل مختار رئيس الإدارة المركزية للبيت الفنى للمسرح (مدير المهرجان)، والفنان القدير أشرف عبد الغفور، والناقدة عبلة الروينى، والفنان محمد رياض، والناقد جرجس شكرى، والمخرج حمدى حسين بكرى، والفنانة هايدى عبد الخالق، وماجدة عبد العليم المنسق العام للمهرجان.

وناقشت هذه القامات المسرحية خلال الاجتماع السياسة العامة للدورة الرابعة عشر، ووضعت خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه، كما تمت مناقشة جدول أعمال الاجتماع للجنة عدة موضوعات منها: عنوان الدورة الجديدة، كما تم طرح مبدئى لأسماء مقترحة للمكرمين فى الدورة المقبلة، سيتم التصويت عليها، بالإضافة لملفات أخرى تخص أعضاء لجان التحكيم ومواعيد فتح وغلق المشاركة فى الدورة الجديدة.