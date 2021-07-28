شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد بيكهام "الأب المثالي" في اهتمامه بابنته "هاربر" بسواحل إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت الصحف العالمية، الضوء على طريقة تعامل النجم العالمي ديفيد بيكهام، اللطيفة مع ابنته هاربر صاحبة العشر سنوات، والتي دائماً ما تلتقط عدسات المصورين صورهم وهو يهتم بها ويحتضنها باستمرار في إشارة الى تعامله اللطيف مع أبناءه بشكل عام وطفلته الصغيرة بشكل خاص.

ونقلت صحيفة الديلي ميل في تقرير جديد، جانب من الرحلة التي ظهر فيها اسطورة الكرة الإنجليزية على سواحل أمالفي الإيطالية، برفقة عائلته، مسلطة الضوء على تعامله مع ابنته صاحبة العشر سنوات، وابنه كروز صاحبة الـ 16 عاماً، وزوجته فكتوريا بيكهام.



بيكهام وابناءه



بيكهام وابنته هاربر

واستعرض اسطورة الكرة الإنجليزية البالغ من العمر 46 عامًا ، تسريحة شعره الجديدة خلال الغداء، حيث كان ابنه يتباهى أيضًا بتصفيفة شعر وردية غير تقليدية بينما ارتدت هاربر فستانًا ونظارات شمسية غير تقليدية، مما يدل على أنها تبنت ذوق العائلة في الموضة.

وظهر بيكهام وأطفاله كروز وهاربر، وأشقائهم روميو صاحب الـ 18 عامًا ، وبروكلين صاحب الـ 22 عامًا ، مع زوجته فيكتوريا، التي لم تكن حاضرة لحظة الغذاء، لكن ظهر والديها مع أحفادهما.