شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تزور النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت في الذكرى الأولى للانفجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة إلهام شاهين على زيارة بيروت فى ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت، حيث زارت النصب التذكاري لشهداء الانفجار لوضع إكليل الزهور عليها، ونشرت مجموعة صور من الزيارة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" وصلت لبيروت وذهبت فورا من المطار إلى النصب التذكاري لشهداء انفجار 4 أغسطس .. لأضع إكليل الزهور و أتقابل مع زملاء ضحايا الإنفجار من رجال الإطفاء".



الهام شاهين



تدوينة الهام شاهين

وتابعت :"الله يرحم شهداء الواجب .. و الله يحافظ على لبنان الغاليه و أهلها .. و شكرا سيادة الضابط على نجم على إهدائى شعار فوج الإطفاء الذى يحمل ثلاث كلمات .. مروءة و تضحيه و إخلاص ..قدر الضباط فى كل البلاد أن يضحوا بحياتهم لإنقاذ أوطانهم و الحفاظ على حياة الشعوب .. ربنا يحميكم من كل شر و يبارك لكم .. و شكرا لسيادة محافظ بيروت على إهتمامه بزيارتى للبنان ..و ستظل لبنان عروس الوطن العربى الجميله رغم كل الظروف الصعبه ..بحب لبنان".





وتابعت في منشور أخر :" 4 أغسطس ذكرى الإنفجار الأليم إللى دمر حياة لبنان .. هز بيروت كلها و هز قلوبنا معاهم .. لن ننسى هذا التاريخ المؤلم ..و لكن دائما شعب لبنان قوى .. ينتصر على المحن و يخرج منها أقوى مما كان .. الأزمه لازم هتعدى .. و ستأتى أيام تحمل الخير بإذن الله .. نتفائل و بإذن الله ستنزاح الغمه .. و يشرق فجر جديد يليق بجمال لبنان و شعبها المحب للحياه .. لبنان".



