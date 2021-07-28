عمرو دياب يشوق جمهوره لحفله بالعلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا داخل مدينة العلمين الجديدة، وذلك يوم الجمعة الموافق 13 أغسطس المُقبل.

وروج عمرو دياب للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ونشر"دياب" صورة من البوستر الرسمي للحفل، وعلق: "جاهزين".

وتصدرت أغنية أحلى ونص للنجم عمرو دياب تريند "تويتر" بعد طرح البرومو بساعات.

واعتبرها الجمهور هدية الهضبه لهم تزامناً مع عيد الأضحى المبارك .

وتعد أغنية أحلى ونص هي ثالث أغاني الهضبة 2021 بعد أن طرح أغنية "الدنيا بترقص" التي ظهرت معه فيها الممثلة هدى المفتي ثم طرح بعدها أغنية "اتقل".