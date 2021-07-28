فن ومشاهير

يوسف الشريف يهنئ المنتخب الأولمبي بعد الفوز على أستراليا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حسم المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم تأهله للدور الثاني من أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على أستراليا بهدفين نظيفين.

وعلق الفنان يوسف الشريف، عبر حسابه بموقع "تويتر"، :"مبروك، المنتخب الأولمبي، مصر واستراليا".

وكانت أخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "كوفيد 25"، الذي قام ببطولته في رمضان 2021.

والمسلسل بطولة كل من أحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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