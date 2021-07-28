أول تعليق من الموسيقيين على فيديو الفنانة لوسي و "اللفظ المسيء" في حفل الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أثارت الفنانة لوسي حالة من الجدل بعد مشاركتها بالغناء في حفل أقيم مساء أمس بالساحل الشمالي، وذلك بسبب تكرارها "لفظا خارجا" أثناء الغناء والرقص.

وتعرضت الفنانة لوسي للهجوم على صفحة فيسبوك الخاصة بالملهى الذي أقيم به الحفل، إذ جاءت التعليقات كالتالي: "ده اللي اسمه جنان، وقلة قيمة على كبر"، و"عادي كده؟!"، و"دي لوسي معقول؟"، و"إيه دي مطربة آخر الزمان".

قال المستشار علاء عامر "مستشار نقابة المهن الموسيقية" في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "حتى الآن لم تصلنا شكوى رسمية بخصوص ما حدث من الفنانة، وفي حالة وصول الفيديو مصحوبا بالشكوى يتم الحديث عن الإجراء القانوني".

الفنانة لوسي تنتظر عرض فيلم "تسليم أهالي"، الذي تشارك فيه مع أبطاله، دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، وبيومي فؤاد، والفنانة دلال عبد العزيز التي تخضع للعلاج في إحدى المستشفيات منذ شهر مايو الماضي إثر معاناتها من الإصابة بفيروس كورونا.