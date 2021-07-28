هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلادها(صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلادها، الذي يوافق 28 يوليو الجاري.

ونشرت هنادي صورًا ومقاطع فيديو مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح، ووالدها هاني مهنا، ووالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت هنادي على الفيديو والصور :"أشكركم على المفاجأة الجميلة، وعلى رسم الابتسامة على وجهي، وشكرا لك يا بابي ومامي على كل شئ، أشكر أصدقائي الرائعون على تواجدكم دائمًا".

شاركت هنادي مهنا مؤخرُا في مسلسل "فارس بلا جواز"، بطولة مصطفى قمر، شيري عادل، بشرى، ندى موسى، ديما بياع، فاطمة عادل، محمد ثروت، طارق عبد العزيز، سليمان عيد، طارق الإبياري، محمد طعيمة، مصطفى حمزة، محمد يوسف، راندا عبد السلام، سامي مغاوري.