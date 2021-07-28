أول تعليق لمحمد رجب بعد وفاة والده.. والنجوم يدعمون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رجب صورتين تجمعه بوالده الذي رحل أمس الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وفي أول تعليق لـ"رجب"، قال: "‏الله يرحمك ويغفر لك يا بابا، ويدخلك الفردوس الأعلى. اللهم اجعل قبره نورا دائما لا ينقطع، واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين".

وانهالت التعليقات من النجوم، فكتبت إيمان العاصي: "البقاء لله.. الله يرحمه ويغفر له.. ويجعل مثواه الجنة في نعيم لا ينقطع أبدا".

كما علق شيكو: "البقاء لله يا حبيبي".

وكتب فتحي عبد الوهاب: "البقية في حياتك يا محمد، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي".

وأعلن الفنان عمرو رجب، شقيق الفنان محمد رجب، وفاة والدهما، أمس الثلاثاء، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "توفي أبي".

وكان الفنان محمد رجب طالب جمهوره بالدعاء لوالده بالشفاء، دون الكشف عن الحالة الصحية التي يمر بها، وذلك عبر خاصية "ستوري" في موقع "إنستجرام"، وكتب: "أرجو الدعاء لأبي بالشفاء العاجل."