أول تعليق لسلافة معمار بعد وفاة والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة السورية سلافة معمار، صورة والدتها، عبر صفحتها الرسمية على موقع "توتير".

وفي أول تعليق لها بعد وفاة والدتهاقالت :"ممتنة جدًا لكل من حاول التواصل ليعزيني بوفاة والدتي الحبيبة".

وأضافت: "شكرًا لكل أصدقائي، ولكل المحبين على كم المحبة التي وصلتني منكم، وإن شاء الله خاتمة الأحزان".

وأعلنت سلافة معمار عن وفاة والدتها فاطمة علي ريشة،22 يوليو الجاري، دون الكشف أسباب الوفاة.

جدير بالذكر أن الفنانة سلافة معمار، هي ممثلة سورية ودرست الأدب الإنجليزي في جامعة دمشق، إلا أنها أصرت على دراسة الفن الذي عشقته منذ طفولتها أكاديميًا، فانتسبت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرجت منه، كما تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.