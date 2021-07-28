الفنانة ميريام فارس تحتفل بحصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات

محمد الفلاح - الأربعاء 28 يوليه 2021

أعلنت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، الأربعاء، حصولها على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة.



ووجهت فارس الشكر لدولة الإمارات عبر حسابها الشخصي على أنستجرام قائلة: "كلي فخر واعتزاز على شرف الإقامة الذهبية من بلدي الثاني، دولة الإمارات العربية المتحدة، كل الشكر لهيئة الثقافة والفنون في دبي، وكل الشكر والاحترام لهذا البلد المعطاء، حكاما وشعبا".

كانت ميريام فارس طرحت مؤخرا على شبكة "نتفليكس" فيلما وثائقيا يستعرض رحلتها خلال فترة الحجر الصحي، تحت اسم "الرحلة".

قدمت خلال الفيلم أغنية جديدة بعنوان "غدارة يا دنيا" وهي من كلمات شقيقتها رولا فارس وألحان وليد عبدالمسيح.

وكشفت ميريام فارس لأول مرة خلال الفيلم عن ظروفها الصحية الصعبة التى عاشتها وتسببت فى وفاة جنينها الثاني عام 2017، وعلى إثر ذلك دخلت فى مرحلة اكتئاب وتعب نفسي شديد.

وعرضت فارس خلال الفيلم لقطات من مراحل حملها الثاني، كما عرضت مقطع فيديو من عملية ولادتها واستقبالها لطفلها الثاني.