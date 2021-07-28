شكرا لقرائتكم خبر عن الأردنى عمر العبد اللات يطرح أغنيته الجديدة "بنلتقى" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان عمر العبداللات أحدث أعماله الغنائية باللهجة الخليجية بعنوان "بنلتقى" عبر اليوتيوب، والأغنية من كلمات الشاعر محمد القاسمى، وألحان عبدالله آل سهل، وتوزيع موسيقى ومكس حسام كامل، وإشراف عام حسن طالب.

ومن كلمات أغنية بنلتقى:

"طال الزمن ولا قصر .. لابد ما بيوم يجمعنا القدر .. أصبر وصابر وأنتظر

وإن طال ليل الإنتظار .. صدقني هالليل ب يمر .. وتشرق لنا شمس النهار

وإحذر ترى كل الحذر .. تحسبني بنسى شيء صار .. ماهو من اطباعي الغدر".