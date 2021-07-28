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شكرا لقرائتكم خبر عن الأردنى عمر العبد اللات يطرح أغنيته الجديدة "بنلتقى" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان عمر العبداللات أحدث أعماله الغنائية باللهجة الخليجية بعنوان "بنلتقى" عبر اليوتيوب، والأغنية من كلمات الشاعر محمد القاسمى، وألحان عبدالله آل سهل، وتوزيع موسيقى ومكس حسام كامل، وإشراف عام حسن طالب.
ومن كلمات أغنية بنلتقى:
"طال الزمن ولا قصر .. لابد ما بيوم يجمعنا القدر .. أصبر وصابر وأنتظر
وإن طال ليل الإنتظار .. صدقني هالليل ب يمر .. وتشرق لنا شمس النهار
وإحذر ترى كل الحذر .. تحسبني بنسى شيء صار .. ماهو من اطباعي الغدر".
وتعاون الفنان عمر العبداللات مع الشاعر السعودي الكبير سعود الشربتلي بعدد ثلاثة أغاني ستطرح قريباً بالأسواق بعنوان "الفنجان" لحن فلكلور ووزعها موسيقياً الموزع الكويتي ربيع الصيداوى، وأغنيتين بعنوان "ابن الناس" و"آخر حكايتنا" من ألحان الفنان عمر العبداللات.