شكرا لقرائتكم خبر عن هبة السيسى: مجبتش فى جوازى نيش و لا عملت قايمة مضيته على شيكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حلقة جديدة من برنامج "ع الرايق"، حلت الفنانة هبة السيسى ضيفة على البرنامج مع الزميلة سارة صلاح ، والمعروض على تليفزيون ”الخليج 365”، وخلال الحلقة، أجابت على مجموعة من الأسئلة بشكل كوميدى.

وقالت هبة السيسشى:" بحب لقب أم البنات ده أحلى لقب فى الدنيا و بتعصب على بناتى من كتر زنهم و كل شوية يا مامى يا مامى، و فوبيا غريبة عندى بخاف من المرتفعات و أكتر صفة بكرهها فى الراجل البخل و شخصيتى اختلفت كتير بعد ما بقيت أم بقيت أهدى كتير و زمان كنت عصبية و دمى حامى بقى عندى برود عشان أعرف أعيش و أكمل".

وتابعت هبة:" مقاساتى اختلفت من 2004 وأنا ملكة جمال لحد ما بقيت أم حاجه صغيرة لكن وأنا حامل وزنى زاد 10 كيلو ولو مكنتش ممثلة كنت حابه تعليم الأطفال، وبسؤالها عملتى القايمة و جيبتى النيش ردت قائلة:" معملتش الكلام ده مضيته على شيكات".