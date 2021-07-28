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هبة السيسى: مجبتش فى جوازى نيش و لا عملت قايمة مضيته على شيكات

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القاهرة - سامية سيد - فى حلقة جديدة من برنامج "ع الرايق"، حلت الفنانة هبة السيسى ضيفة على البرنامج مع الزميلة سارة صلاح ، والمعروض على تليفزيون ”الخليج 365”، وخلال الحلقة، أجابت على مجموعة من الأسئلة بشكل كوميدى.

وقالت هبة السيسشى:" بحب لقب أم البنات ده أحلى لقب فى الدنيا و بتعصب على بناتى من كتر زنهم و كل شوية يا مامى يا مامى، و فوبيا غريبة عندى بخاف من المرتفعات و أكتر صفة بكرهها فى الراجل البخل و شخصيتى اختلفت كتير بعد ما بقيت أم بقيت أهدى كتير و زمان كنت عصبية و دمى حامى بقى عندى برود عشان أعرف أعيش و أكمل".

وتابعت هبة:" مقاساتى اختلفت من 2004 وأنا ملكة جمال لحد ما بقيت أم حاجه صغيرة لكن وأنا حامل وزنى زاد 10 كيلو ولو مكنتش ممثلة كنت حابه تعليم الأطفال، وبسؤالها عملتى القايمة و جيبتى النيش ردت قائلة:" معملتش الكلام ده مضيته على شيكات".

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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