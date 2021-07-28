شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرضه .. شاهد البوستر الدعائى للجزء الثانى من مسلسل "الحرامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد جمعة جمهوره ومحبيه بالبوستر الدعائى للجزء الثانى من مسلسل "الحرامى"، والذى يشارك فى بطولته أمام النجم بيومى فؤاد ورانيا يوسف، ومقررانطلاق حلقاته الأولى خلال أيام على إحدى المنصات الإلكترونية، وظهر جميع أبطال المسلسل على البوستر الدعائى، وينتمى العمل لنوعية السيت كوم، مكون من 10 حلقات.

وتناول الجزء الأول من العمل قصة لص شاب يجسد دوره أحمد داش، يحاول سرقة شقة بيومي فؤاد وزوجته رانيا يوسف، ولسوء حظه أنه تم الإمساك به، وظل متواجدًا فى المنزل متنقلا بين الغرف وبمساعدة الابنة التي تجسد دورها رنا رئيس بعد أن وقعت فى حبه يتغير تفكير الحرامى ليخرج من المنزل بمساعدتها دون أن يسرق شيئا.

مسلسل "الحرامى 2" يخرجه أحمد الجندى وهو بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، أحمد فتحي وعدد من ضيوف الشرف، والعمل تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد بركات.

وشارك محمد جمعة فى موسم رمضان بمسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.