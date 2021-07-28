شكرا لقرائتكم خبر عن ‏أول تعليق لـ محمد رجب بعد وفاة والده: اللهم أجعل قبره نورا لا ينقطع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النجم محمد رجب عن حزنه الشديد لوفاة والده، ونشر مجموعة صور له معه، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"الله يرحمك ويغفرلك يا بابا ويدخلك الفردوس الاعلي اللهم اجعل قبره نورا دائما لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين"، وبعد نشره الصور أنهالت عليه دعوات الرحمة لوالده، وكتب النجم كريم عبد العزيز :" ربنا يرحمه و يسكنه فسيح جناته و يجمعنا معاه على ألف خير يا حبيبى"، فيما كتبت الفنانة إيمان العاصي :" البقاء لله الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنه في نعيم لا ينقطع ابدآ".



محمد رجب

وكان أعلن الفنان عمرو رجب، شقيق الفنان محمد رجب، عن وفاة والدهما بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث حرص محمد رجب قبل ساعات من وفاة والده علي طلب الدعاء لوالده بالشفاء العاجل عبر ستورى حسابه بموقع انستجرام.

وظهر محمد رجب ضيف شرف فى مسلسل "الاختيار 2" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، والعمل تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، اياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، أحمد حلاوة، طارق صبرى، عمر الشناوى، وذلك بعدما ظهر أيضاً كضيف شرف فى الجزء الأول من العمل الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى.