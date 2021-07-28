شكرا لقرائتكم خبر عن معاناة هنا الزاهد و بسنت شوقى مع زوجيهما بسبب الأهلى .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعشق كل من النجم أحمد فهمى و النجم محمد فراج النادى الأهلى، ومتعصبين درجة أولى فى تشجعيه وتعانى كل من هنا الزاهد وبسنت شوقى معهم أثناء مشاهدة مبارايات الأهلى من تشجعيهم و حماسهم الشديد.

حيث نشرت النجم هنا الزاهد، صورة لزوجها أحمد فهمى، و هو يشاهد ماتش الأهلى، وكتبت على الصورة قائلة:"

محدش يقعد معاه وهو بيتفرج على الماتش عشان زى ما انتوا شايفين بيعمل حاجات غريبة مرعبة".



احمد فهمى



النجم احمد فهمى

كما سجلت الفنانة بسنت شوقى، فيديو لزوجها الفنان محمد فراج أثناء مشاهدته مباراة للأهلى، وقالت بسنت فى الفيديو مازحة إن الأهلى يفوز في المباريات بفعل مساندة الحكام، ورد فراج منفعلا: "أهلي جدة ولا أهلي مين؟، أهلي بتاعنا اللي في مصر بيكسب بالتحكيم انتى مجنونة، انتى أصلا متعرفيش مين اللي بيلعب، متحرقيش دمنا بقى".

ونشرت بسنت صورة لزوجها محمد فراج، وكتبت :" الأهلى ضرتى " ليرد عليها فراج:" ضرتك ضرتك بس نأخذ الدورى"، ثم رد عليها فى بوست أخر:"قالتلك الأهلى بيكسب بالتحكيم متاخدوش على كلامها يا جماعة دى أهلاوية و بتهزر هى مش مدركه أن الجملة دى تطير فيها رقاب".



محمد فراج