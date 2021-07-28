شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوي: "منتخب استراليا في المتناول ومش محتاجة عبقرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، أن منتخب استراليا ليس بالقوة التي تعرقل مسيرة المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو، مطالبا الكابتن شوقي غريب بالتركيز في التغييرات ووضع كل لاعب في مركز الصحيح حتى يتحمل اللاعبين مسئوليتهم، وغرد الحلفاوي على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "استراليا في المتناول. مش محتاجة عبقرية. حط كل واحد في مركزه يا كابتن ولو ما كسبوش هنحملهم همه المسئولية".



نبيل الحلفاوى على تويتر

ونجح منتخب مصر الأوليمبي في التقدم على أستراليا بهدف في الدقيقة 44 من الشوط الأول بهدف لأحمد ياسر ريان من صناعة رمضان صبحي أحد أفضل لاعبي المنتخب الأوليمبي في الشوط الأول ، ضمن مواجهات الجولة الثالثة باوليمبياد طوكيو.

ونجح المنتخب المصري في الإستحواذ على الكرة طوال الـ15 دقيقة الأولى ووصل لمرمي المنتخب الأسترالي أكثر من مرة عن طريق صلاح محسن و ياسر ريان ورمضان صبحي لكن دون ترجمة لأهداف ، ويهدأ أداء اللاعبين نسبيا ويستحوذ المنتخب الأسترالي على الكرة في وسط ملعب الفراعنة.

وأهدر صلاح محسن مهاجم منتخب مصر الأوليمبي فرصتين للمنتخب أمام استراليا في المباراة المقامة حاليا ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة باوليمبياد طوكيو .

وأعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي تشكيل فريقه الذى يواجه أستراليا فى الواحدة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول بأولمبياد طوكيو ، و جاء كالتالي : محمد الشناوي و أحمد حجازي و أسامه جلال و كريم العراقي و محمود حمدي الونش و أحمد فتوح و أكرم توفيق ، و صلاح محسن و طاهر محمد طاهر و رمضان صبحي و أحمد ريان.