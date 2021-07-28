شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تطلق تحدي جديد من كواليس أغنيتها الجديدة "سلامات".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، عن كواليس أغنيتها الجديدة "سلامات"، التى طرحتها منذ أيام عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وحققت نجاحاً كبيرا، لابتعادها لفترة عن الغناء، حيث نشرت عبر حسابها بموقع انستجرام، مقطع فيديو قصير من كواليس رقصتها في الكليب.

وطلب عجرم من متابعيها وجمهورها، بتنفيذ هذا التحدي عبر حساباتهم الشخصية بمختلف منصات السوشيال ميديا، وهو تقليد رقصتها بجوار بعض من الأصدقاء.

وتستعد عجرم والنجم اللبناني وائل كفوري، لإحياء حفلا غنائيا، يوم الخميس الموافق 5 من شهر أغسطس المقبل، وذلك ضمن حفلات صيف جدة المقامة داخل المملكة العربية السعودية برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.



اغنية نانسي عجرم الجديدة وأحيت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، حفلا غنائيا منذ 15 يوما في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وشاركها في الحفل المطرب اللبناني عاصى الحلانى، وقدما خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياتهما التي أمتعت الجمهور الحاضر.

تحدي نانسي عجرم



نانسي عجرم