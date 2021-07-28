شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور حماقى يعلن الحرب على توما .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم محمد حماقى فى فيديو منذ أيام مع توما وخلال الفيديو تبادل حماقى وتوما المزاح، حول سبب تأخير الألبوم، وقال محمد حماقى، إن توما هو السبب في تعطيل طرحه، وهو ما تعامل معه بعض جمهور حماقى بجدية.



بوست توما

من جانبه أعلن الموزع الموسيقى توما أنه يتلقى عدة رسائل من جمهور محمد حماقى يطالبوه خلالها بسرعة الإنتهاء من توزيع الأغانى، مشيرا إلى أنه لا علاقة له بالأمر، وأنه ليس السبب فى تعطيل صدور ألبوم المطرب محمد حماقى، المنتظر طرحه خلال فصل الصيف الحالى.

وكتب توما عبر حسابه الشخصى: "يا جماعة الناس اللي بيبعتولى من فانز حماقى، بيسألوا على الألبوم إنى مأخره، بقولهم حماقي كان بيهزر مش أكتر"، وأضاف توما:"ألبوم أنا مش لوحدي اللى شغال فيه، زملائي وفنانين كتير شغالين برده، وبإذن الله قريب نخلصه، وكمان مش أنا اللى بحدد ميعاد نزوله كمان، أنا شغال زى أى حد ماليش دعوة بأى حاجة غير شغلى اللى قدامى بس".

يذكر أن الموزع الموسيقى حاتم عبد العزيز الشهير بـ "توما"، فرض سيطرته الموسيقية مع كبار نجوم الوطن العربي، حقق بهم علامات موسيقية مميزة في مسيرته الفنية.

ومؤخرا نجح له العديد من الاغانى منهم "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد "وبالبنط العريض" لحسين الجسمى، وشارك توما بموسيقاه مع كوكبة كبيرة من نجوم الطرب فى مصر والعالم العربى أبرزهم"محمد حماقى،شيرين ،تامر عاشور، رامى جمال، حسين الجسمى"، وحقق من خلالهما نجاح جماهيرى كبير.