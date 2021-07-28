شكرا لقرائتكم خبر عن يخت سعره 130 مليون دولار .. نظرة على مكان احتفال جنيفر لوبيز بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع جاست جيرد عدد من الصور لليخت الذي تبلغ تكلفته 130 مليون دولار والذي احتفلت عليه جينيفر لوبيز بعيد ميلادها الـ 52 مع حبيبها بن أفليك، حيث أمضت جينيفر لوبيز وبن أفليك عطلة نهاية الأسبوع في سانت تروبيز بفرنسا على متن اليخت.

اليخت تم بناؤه في عام 2011 وكان أحد أكبر أربعة يخوت في العالم في ذلك الوقت، وتم تجديد القارب بشكل شامل في عام 2019 وهو الآن معروض للبيع مقابل 130 مليون دولار.

اليخت يضم تسع حجرات للضيوف و كابينة للموظفين تضم 27 من أفراد الطاقم و يشتمل اليخت منتجع صحي مجهز بالكامل ، ومصعد إلى جميع مستويات سطح السفينة ، ومنصة لطائرات الهليكوبتر ، ومسبح بطول 6 أمتار.

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عيد ميلاد لوبيز الـ52 هو الأول الذي تقضيه مع حبيبها النجم بن أفليك، وذلك بعدما انفصلت عن خطيبها أليكس رودريجيز وهو الأمر الصادم للعديد من محبي لوبيز، خاصة أنهما كانا نموذجا للسعادة في كل صورهما، حتى أنه اشتري لها سيارة بورش 911 GTS في عيد ميلادها عام 2019، وكانت دائما ما تتحدث لوبيز عنه وعن دعمه لها ووقوفه إلى جوارها، ولكن الوضع تغير هذا العام، خاصة بعدما انفصلت عنه وعادت لحبيبها الأول النجم بن أفليك بعد حوالي 18 عاما.

ويبدو أن الثنائي أفليك ولوبيز يخططان للإقامة معا، حيث رصدت عدسات المصورين النجمة جينيفر لوبيز وهي في زيارة لمدرسة سانتا مونيكا مع ابنها ماكس، وذلك وسط شائعات بأنها تفكر في الانتقال لتكون أقرب إلى حبيبها بن أفليك، ويبدو أن لوبيز اتخذت خطوة أخرى نحو الانتقال الدائم إلى جنوب كاليفورنيا.

فيما رصدتهما عدسات المصورين وهما يتجولان في قصور واسعة، بما في ذلك منزل ضخم بقيمة 65 مليون دولار وهو جزء من Billionaires Row في توني هولمبي هيلز على الجانب الغربي.