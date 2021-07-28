شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر احمد تتألق بفستان من زهير مراد فى جلسة تصوير مع زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة الشابة هاجر احمد بزفافها من رجل الأعمال أحمد حداد فى أحد فنادق القاهرة، ولفتت هاجر احمد الأنظار بفستانها الرقيق، الذى أكدت أنه من توقيع المصمم اللبنانى العالمى زهير مراد، لتصبح أحدث عروس بالوسط الفنى، وخضعت هاجر احمد وزوجها لجلسة تصوير بمناسبة زواجهما ظهرا بها وسط الأشجار بإطلالة بسيطة.







هاجر احمد وزوجها



هاجر احمد وزوجها

هاجر احمد تحتفل بزفافها بحضور الأهل والأصدقاء

هاجر احمد احتفلت بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد الحداد، يوم 8 يوليو، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وسط حضور أقارب العروسين وأصدقائهما المقربين وعدد من الفنانين منهم حمادة هلال، صبا الرافعى، عبير منير، وخالد منصور.



هاجر احمد وزوجها



هاجر احمد وزوجها



هاجر احمد وزوجها

هاجر احمد تنشر صور من عقد قرانها وتعلق بآية

هاجر احمد وجهت رسالة إلى زوجها، ونشرت صورا من حفل عقد قرانهما على إنستجرام مستشهدة بآية قرآنية "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".

هاجر احمد قالت "تم بحمد الله عقد قرانى على من اختاره قلبى واختاره الله لى ليكون شريكا لحياتى، يا رب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لى فى زوجى واحفظه واجعلنى له كما يحب، واجعلنا لك كما تحب وترضى".

هاجر احمد تصور "زومبى على جنبى" خلال أيام

هاجر احمد تستعد لتصوير دورها فى فيلم "زومبى على جنبى" خلال الأيام المقبلة، حيث تشارك هاجر احمد فى البطولة مع أشرف عبد الباقى، كريم عفيفى، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح.



هاجر احمد وزوجها



هاجر احمد وزوجها



هاجر احمد وزوجها