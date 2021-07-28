شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر ونجوم الأوبرا على مسرح النافورة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تعافيه من الأزمة الصحية الطارئة التى تعرض لها يحيى أمير الغناء العربى هانى شاكر حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى وبمشاركة مطربا الأوبرا ياسر سليمان وإيمان عبد الغنى، فى الثامنة مساء الأحد الأول من أغسطس على مسرح النافورة بالأوبرا.

يتضمن البرنامج فاصلين يشدو خلال الثانى هانى شاكر بنخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد إلى جانب مجموعة من أغانى الطرب العربى منها بلدى، بقالي كتير، كل ليلة، لو رحت بعيد، ضحك ولعب وجد وحب، معاك، ياريتني، انا قلبي ليك، سألتك، خايف مرة احب، وعد مني، بعد حبك، بحبك انا، جواب، قل لي عمل لك ايه، لسه بتسألي، أحلف بسماها إلى جانب أحدث أعماله لو سمحتوا .

أما الفاصل الأول يتغنى خلاله ياسر سليمان بـ قدك المياس ويا ليلة ماجانى الغالى وتؤدى إيمان عبد الغنى أغنية قلبى دليلى، بيت العز، نسم علينا الهوا وانا بعشقك.