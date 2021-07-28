شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسوورث يتحول إلى مدرب تزلج وخيول مع ابنته.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمي كريس هيمسوورث يتمتع بالكثير من المواهب بعيداً عن التى يظهرها فى أعماله السينمائية لعالم مارفل، والتى يجسد فيها شخصية Thor الشهيرة، فهو مدرب جيد لتعليم التزلج وركوب الخيل بحسب ما ظهر فى أحدث ظهور له.

وشارك هيمسوورث، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو قصير يظهر من خلاله وهو يساعد ابنته فى تعليم التزلج وفى مقطع آخر وهو يراقبها أثناء ركوبها للخيل.

ورصد موقع جاست جيرد، هيمسوورث أثناء مشاركته فى فعالية أسبوع القرش 2021 للتعرف على أسماك القرش ويظهر الممثل الأسترالى البالغ من العمر 37 عامًا فى واحد فقط من البرامج فى أسبوع القرش السنوى التابع لناشيونال جيوغرافيك فى ساحل أستراليا.