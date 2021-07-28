شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحالة الصحية للنجمة دلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت النجمة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين وتعانى من مضاعفات فيروس كورونا، ومنذ نقلها إلى المستشفى وحركتها بطيئة جدا، وتحتاج للأكسجين بصفة مستمرة، وحالتها تتأرجح بين التحسن وعدم الاستقرار، خاصة أن مضاعفات فيروس كورونا كثيرة وتحتاج لوقت وتختلف من شخص إلى آخر، حيث إن حالتها تستجيب للعلاج لكن ببطء شديد.

وكشف الإعلامى رامى رضوان فى برنامجه على قناة dmc عن الوضع الصحى لها حالياً وقال: "وضعها صعب ولا أستطيع أن أقول إنه فى تحسن وكل شوية بيحصل مفاجأة".

يذكر أن الأيام الماضية انتشرت شائعة وفاة النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز، وانهالت التعليقات على الخبر وبعدها بدقائق تم حذف الخبر من أحد المواقع الصحفية، ونفت أسرة دلال عبد العزيز شائعة وفاتها وأنها مازالت فى المستشفى وحالتها مستقرة، ونشر رامى رضوان زوج ابنة النجمة دلال عبد العزيز وقال: "الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل".