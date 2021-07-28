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شكرا لقرائتكم خبر عن صناع فيلم "وقفة رجالة" يعلنون عن تقديم جزء ثانٍ للعمل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن صناع فيلم وقفة رجالة للفنان ماجد الكدوانى وسيد رجب وشريف دسوقى وبيومى فؤاد، عن تقديم جزء ثانى للعمل بعد نجاح الجزء الأول وتخقيقه إيرادات عالية وقت طرحه فى السينمات، ومقرر انطلاق تصويره الفترة المقبلة بنفس أبطال الجزء الأول.
وتدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد منهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.
الفيلم من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقى، ومحمد سلام، وأمينة خليل، التى تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى وإيمان السيد