شكرا لقرائتكم خبر عن صناع فيلم "وقفة رجالة" يعلنون عن تقديم جزء ثانٍ للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صناع فيلم وقفة رجالة للفنان ماجد الكدوانى وسيد رجب وشريف دسوقى وبيومى فؤاد، عن تقديم جزء ثانى للعمل بعد نجاح الجزء الأول وتخقيقه إيرادات عالية وقت طرحه فى السينمات، ومقرر انطلاق تصويره الفترة المقبلة بنفس أبطال الجزء الأول.

وتدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد منهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

الفيلم من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقى، ومحمد سلام، وأمينة خليل، التى تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى وإيمان السيد