شكرا لقرائتكم خبر عن من هى هاجر أحمد أحدث عروس فى الوسط الفنى وأهم أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة هاجر أحمد بحفل زفافها أمس الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، وسط عدد من نجوم الفن وعائلتها، وظهرت في حفل الزفاف، بفستان أبيض منفوش بإطلالة بسيطة مع طرحة طويلة، لتصبح أحدث عروس بالوسط الفني،

هاجر أحمد مواليد 28 فبراير 1994، وقدمت أثناء دراستها العديد من المسرحيات، ومن بينها عرض "كاسك يا وطن".

بعد تخرجها من المعهد، وأثناء تجولها على شاطئ الإسكندرية وقعت عيناها على إعلان لمسابقة ملكات الجمال، وتقدمت للمسابقة، وفازت بلقب Miss Eco Egypt والتي تهدف للترويج السياحي والبيئي في 2016.

بدأت هاجر مشوارها الفني عام 2013 خلال مسلسل "ألف سلامة" مع الفنان أحمد عيد.

مثلت مصر في مسابقة أجمل وجه في العالم بأمريكا، وخسرت اللقب بسبب رفضها ارتداء المايوه، إذ انخفضت درجاتها واكتفت بوجودها ضمن اللائحة الشرفية في أجمل 10 وجوه عالميا.

شاركت هاجر أحمد في عدة أعمال تليفزيونية، من أهمها: "كيد الحموات، المغني، هذا المساء، كأنه امبارح، نسر الصعيد، رسايل، الرحلة، ربع رومي".

في 2019، بدأت شهرة هاجر أحمد الحقيقية كممثلة من خلال مشاركتها في مسلسلات منها: "نصيبي وقسمتك 3، هوجان، وكارمن".

كان آخر أعمالها مسلسل "أحسن أب"، والذي عرض في موسم رمضان الماضي مع الفنان علي ربيع وسامي مغاوري وخالد عليش.

تزوجت هاجر أحمد رجل أعمال يدعى أحمد الحداد، يصف نفسه بالـ "ريادي"، مؤسس شركة تجارية كبرى، ولديه أكثر من 2000 متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكانت الفنانة هاجر أحمد، احتفلت بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد الحداد، يوم 8 يوليو، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وسط حضور أقارب العروسين وأصدقائهما المقربين وعدد من الفنانين منهم حمادة هلال، صبا الرافعى، عبير منير، وخالد منصور.