شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين: بسبب "الإنس والنمس " كنت بحط 5 رموش فوق بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تدخل الفنانة صابرين عالم الجن وتكون من النمس خلال أحداث فيلم النجم محمد هنيدى "الإنس والنمس "، المقرر طرحه فى السينمات يوم 4 أغسطس المقبل، وقالت فى تصريحات لها مع لميس الحديدى ببرنامجها "كلمة أخيرة، على قناة ON، "كنت طول الوقت باصة على المخرج شريف عرفة وبقول نفسي أشتغل مع الراجل ده ؟ فربنا جبهالي وأول مرة اشتغل مع هنيدي"، مضيفة: "لما ببص على صورتي في بوستر الفيلم وأنا هكون من النمس بقول يا ماما، لأن الفيلم كله معتمد على الجرافيك ".

وتابعت صابرين أن من أصعب الأشياء التى كانت تواجهها فى الشخصية التى تجسدها فى الفيلم وضع المكياج فكانت تضع 5 رموش فوق بعضها خلال المشهد الواحد لأنها من عالم النمس.

قصة الفيلم تدور في قالب اجتماعي كوميدي، ويراهن هنيدي عليه ليعود من خلاله بشكل قوي لجمهوره بعد غياب دام 3 سنوات منذ تقديمه فيلم عنتر بن بن بن شداد.

فيلم الإنس والنمس، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، سليمان عيد، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.