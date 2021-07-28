شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين تقف على خشبة المسرح لأول مرة مع أشرف عبد الباقى فى الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقف الفنانة ميرهان حسين على خشبة المسرح للمرة الأولى، من خلال مسرحية "شمسية وأربع كراسى" مع الفنان أشرف عبد الباقى على مسرح الساحل، حيث تعاقدت على المشاركة في العرض المسرحى الذى يتم التحضير له بصحبة محمد عبد الرحمن "توتا" وأوس أوس ومحمد أنور، والمقرر انطلاقه خلال الأيام المقبلة بالساحل الشمالى.

وكان آخر أعمال ميرهان حسين، مسلسل "ختم النمر"، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، من نوعية أعمال الـ45 حلقة، وبطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.



ميرهان حسين

وأعرب النجم أشرف عبد الباقى، مؤخرا خلال لقائه مع تليفزيون الخليج 365، عن سعادته بنجاح تجربته المسرحية الأخيرة "جريمة فى المعادى"، التى تعرض لأول مرة على مسرح "الساحل" بمنطقة الساحل الشمالى، حيث يعتبرها أكبر مكافأة له، ولكل كل من ساهم فى هذا العمل بحسب تعبيره.

وأكد أشرف عبد الباقى أنه يتمنى أن يكون هناك عشرون فرقة فى الساحل وليس فرقته فقط حتى يكون هناك اختبارات كثيرة للجمهور وقال أتذكر زمان عندما كنا ننوى حضور مسرح فإذا ذهبنا لعرض مسرحى ووجدنا التذاكر قد نفذت يكون لدينا خيارات عديده لنذهب لها فالمسارح كانت عديده وهذا ماأتمنى حدوثه فى الساحل.