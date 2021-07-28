شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن يقدم مسرحية شمسية وأربع كراسي بتوقيع أشرف عبد الباقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم الكوميدي محمد عبد الرحمن من بروفات مسرحية شمسية وأربع كراسي، والمقرر عرضها للمرة الأولى في الساحل الشمالي الخميس الأول من أغسطس ، يشارك عبد الرحمن في بطولة المسرحية النجوم أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسن، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث المسرحية بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

وكان محمد عبد الرحمن قد أعلن عن أحدث أعماله بعنوان فيصل إكس ابو كليبس، هو مسلسل من بطولته، ويذكر أن أحدث أعمال النجم محمد عبد الرحمن كان مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم.

انطلق محمد عبد الرحمن من خلال مسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم الخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات وغيرها.