شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي مع ابنه نور فى الإجازة الصيفية:من الممتع قضاء الوقت معك يا بينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم خالد النبوي جمهوره بصورة جديدة له مع نجله الفنان الشاب نور النبوي، خلال قضاء أجازتهما الصيفية، وعلق النبوي على الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :"من الممتع جدا قضاء الوقت معك يا بينو"، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهور ومتابعي النبوي، مؤكدين على الشبه الكبير بينهما.



خالد النبوي ونور

وصرح النبوي : "أبويا رفض أمثل لكن جه اتفرج عليا فى معهد الفنون المسرحية اطمأن، وده نفس اللى حصل لى مع نور، فى مشهد استشهاد أحمد شوشة في مسلسل الاختيار، شفته اطمنت".

وكان خالد النبوي كشف عن عشقه الكبير للسينما أكثر من التليفزيون والمسرح، وكان السبب في ذلك وقوفه أمام كبار نجوم السينما في بداية مشواره، حيث قال أثناء استضافته مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج مساء Dmc: "الكبار أوي اللي أثاروا فيا بتوع السينما، وأنا طالب في المعهد ومخلص سنة تانية، بلاقي نفسي بعمل فيلم قدام السيدة سهير البابلي والكبير عزت العلايلي والأستاذة سماح أنور والمخرج الكبير محمد عبد العزيز، والمؤلفة والمنتجة مني الصاوي، وكأن الأقدار كلها عايزاني أعمل الفيلم ده، أو ابدأ البداية دي".