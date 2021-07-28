شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الملامح الأولى لفيلم Ghostbusters الجديد قبل وصوله دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على إنتاج فيلم الرعب الجديد Ghostbusters الملامح الأولى للنسخة الجديدة قبل عرضها فى نوفمبر المقبل فى دور العرض السينمائى، بعد توقف لسنوات طويلة بعد النسخة الشهيرة التى عرضت فى التسعينيات وحققت نجاحاً كبيراً.

ونشرت الصفحة الرسمية للجهة المنتجة، التريلر الرسمى الأول للفيلم الذى حمل نفس اسم الأجزاء الأولى Ghostbusters، ليعلن عن موعد طرحه والمقرر له فى نوفمبر المقبل.

وعلى جانب آخر حقق فيلم الرعب "old" إيرادات بلغت 16.5 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع منتزعا صدارة إيرادات السينما الأمريكية، والفيلم من بطولة وإخراج إم. نايت شيامالان ويشاركه في البطولة أليكس وولف وثوماسين مكنزي وإليزا سكانلن، وتدور أحداث الفيلم حول عائلة تذهب في رحلة إلى شاطئ ليحدث أمر غريب يجعلهم يكبرون ف السن بشكل أسرع وتدول الاحداث حول مواجه بين العائلة والطبيعة.



Ghostbusters