ملكة كابلي تتحول الى مروة راتب جديدة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 يوليو 2021 02:57 مساءً - أثارت الفاشينستا السعودية ملكة كابلي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة تشبه فيها الفنانة السورية المقمية في الامارات مروة راتب من ناحية شكل أردافها.

نشرت ملكة كابلي عبر حسابها بتطبيق “سناب شات” أحدث صورة لها وبانت بخصر نحيف بشكل زائد وملحوظ عما كان عليه مما جعل البعض يتكهن بخضوعها لعميلة تجميل جديدة لتزيد من نحافة الخصر.

وقد أثارت الاطلالة الجديدة لملكة كابلي الجدل بسبب تشبيهها بالفنانة السورية مروة راتب والتي دائما والتي تحدثت مؤخرا عن رغبة الكثير من الفتيات التشبه بها.

"ملكه كابلي" تبدو شبيهةً ب "مروة راتب" بعد عميلة النحت الأخيرة. pic.twitter.com/UTaApq7Xp0 — WHR (@whrumor) July 27, 2021

مكلة كابلي وعمليات التجميل

ولفت نظر الجمهور، شكل ملكة كابلي قبل وبعد عمليات التجميل، حيث ظهرت تغيرات كبيرة على شكلها الخارجي من مظهر وشكل، ولذلك كانت الأسئلة في أغلبها تدور حول هذه المسألة.

وردت ملكة كابلي على سؤال “كم مرة سويتي عمليات تجميل؟ بليز ردي”، وقالت: “سويت جسمي مرة من قريب، وسويت خشمي مرتين، ما أعرف تعتبروا الفيلر عملية ولا لا، بسوي شفايفي ماني مسوية تكساس، مسوية بوتوكس، وأبغى أسوي جفوني، أشيل الزوايد من هنا، بس لسه قاعدة أفكر، وما عندي مشكلة أني أقول، أنا أحب عمليات التجميل اللي تحلي”.

مروة راتب: أنا الاعلى أجرا في عيادات التجميل

وكانت مروة راتب قد تحدث مؤخرا، خلال لقاء تلفزيوني، عن رغبة الكثير من الفتيات تقليدها قائلة “في مستندات وفي أدلة بأرقام هائلة بكميات البنات اللي يقلدون وياخدون صورتي نبغى شكل مروة بالظبط”.

واضافت “انا اليوم الاعلى اجرا في الامارات في عيادات التجميل لأن شكلي والنمظ الذي انا فيه والطريقة التي انا قدمت فيها الجمال بطريقة مروة راتب بمعايير مختلفة الناس رغبتها”.